Metzler senkt Bilfinger auf 'Hold'- Ziel 32 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Metzler hat Bilfinger anlässlich der neuen Konzernstrategie von "Buy" auf "Hold" abgestuft und das Kursziel von 38 auf 32 Euro gesenkt. Die vom Industriedienstleister angepeilte Margenverbesserung von vier auf fünf Prozent in den kommenden vier Jahren sei aus Anlegersicht wenig aufregend, schrieb Analyst Stephan Bonhage in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Im Bereich Engineering & Maintenance gebe es harte Konkurrenz und bei Technologies gebe es weiter Probleme./ag/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.02.2020 / 07:56 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.02.2020 / 07:56 / CET

