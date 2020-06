Meyer Burger will zum Hersteller von Solarzellen werden

Zürich (Reuters) - Die Schweizer Firma Meyer Burger Technology will sich von einem Maschinenanbieter zu einem Hersteller von Solarzellen und Solarmodulen wandeln.

Grund für den Umbau sei die Erkenntnis, dass das Unternehmen trotz Technologieführerschaft in den letzten Jahren keinen Gewinn erzielen konnte, wie Meyer Burger am Freitag mitteilte. Meyer Burger wolle die Produktion im ersten Halbjahr 2021 starten und in den folgenden Jahren schrittweise ausweiten. Aktuell lägen Kaufabsichtserklärungen von potenziellen Kunden aus Europa und den USA vor. Zunächst sollten Solarmodule für Dachanlagen hergestellt werden. Meyer Burger strebe in einer ersten Phase eine jährliche Produktionskapazität von 400 Megawatt an.

Das Unternehmen rechne damit, dass bereits mit diesem Produktionsvolumen ein operativer Gewinn erzielt werden könne. Zur Finanzierung des Umbaus plane Meyer Burger eine Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 165 Millionen Franken.