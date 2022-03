MFA Financial zahlt Dividende für das erste Quartal

Der US-Finanzdienstleister MFA Financial Inc. (ISIN: US55272X1028, NYSE: MFA) zahlt eine Dividende von 0,11 US-Dollar für das erste Quartal an die Anteilsinhaber aus, wie am Freitag berichtet wurde. Gegenüber dem Vorquartal bleibt die Dividende unverändert.

Die Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 29. April 2022 (Record date: 22. März 2022). Insgesamt wird seit 1998 eine Dividende ausgeschüttet. Es sollen auch eigene Aktien im Volumen von bis zu 250 Mio. US-Dollar bis Ende 2023 zurückgekauft werden, wie weiter mitgeteilt wurde. MFA Financial firmiert als Real Estate Investment Trust (REIT). Das Unternehmen ist ein Finanzdienstleister, der in so genannte Mortgage-Backed Securities (durch Hypotheken gesicherte Wertpapiere) investiert. Der Firmensitz befindet sich in New York City. Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2021 erwirtschaftete der Konzern einen Nettogewinn von 35,90 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 37,6 Mio. US-Dollar), wie am 23. Februar berichtet wurde. Die Aktie liegt seit Jahresanfang 2022 an der Wall Street mit 8,99 Prozent im Minus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 1,76 Mrd. US-Dollar (Stand: 11. März 2022). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de