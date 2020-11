MFA lanciert MulteFire-1.0-Zertifizierungsprogramm zur Unterstützung interoperabler Geräte-Ökosysteme für private drahtlose Netzwerke

Programm zertifiziert Nokia-Geräte mit kleinen Zellen und Ausrüstung am Kundenstandort (Customer Premise Equipment, CPE) als erste MulteFire-1.0-konforme Geräte

Die MulteFire Alliance (MFA) gab heute den Start ihres MulteFire 1.0-Zertifizierungsprogramms bekannt. Darüber hinaus wurde das erste CPE-Gerät (Customer Premise Equipment) als konform zertifiziert.

Mit der MulteFire-Technologie können Organisationen nun kostengünstig ihr eigenes privates LTE-Netzwerk einrichten und die Vorteile einer besseren Kapazität, Abdeckung, Mobilität und eingebauten Sicherheit nutzen, die für die Anwendungsfälle in der Industrie 4.0 erforderlich sind.

Die MulteFire-1.0-Spezifikation definiert den Betriebsablauf von LTE in nicht lizenzierten und gemeinsam genutzten Frequenzbändern, einschließlich des globalen 5-GHz-Bandes. Das Zertifizierungsprogramm testet eNodeBs zusammen mit UEs auf Konformität mit der MulteFire-1.0-Spezifikation, um ein interoperables, globales Geräte-Ökosystem für den Einsatz in nicht lizenzierten oder gemeinsam genutzten Funkfrequenzen zu gewährleisten. Durch den Wegfall des Bedarfs an lizenzierten Frequenzen wird MulteFire dazu beitragen, die Einstiegskosten zu senken und die schnelle und sichere Bereitstellung privater drahtloser Netzwerke zu beschleunigen.

Die MulteFire-Technologie eröffnet eine völlig neue Reihe privater drahtloser Anwendungsfälle, die zu den bestehenden Einsatzszenarien in anlagenintensiven Industrien hinzukommen. Zu den neuen Möglichkeiten gehören schnelle Einsatzsituationen wie Feldlazarette und Notfalleinsätze sowie temporäre Systeme für Pop-up-Veranstaltungen, Tournee-, Kultur- und Sportprogramme. Darüber hinaus kann MulteFire auch zur Ergänzung bestehender privater drahtloser Einsätze in lizenzierten Frequenzen verwendet werden, beispielsweise zur Kapazitätserweiterung durch die Nutzung der großen Bandbreite, die im unlizenzierten 5-GHz-Band zur Verfügung steht.

„Das MulteFire-1.0-Zertifizierungsprogramm ist ein bedeutender Meilenstein für die Alliance und repräsentiert die gewissenhaften Bemühungen unserer Zertifizierungs-Arbeitsgruppe, dieses Programm in die Industrie zu bringen“, sagte Mazen Chmaytelli, President der MFA. „Wir freuen uns auch darüber, dass wir bereits die ersten MulteFire-Funkgeräte und -Gerätelösungen von Nokia als konform zertifiziert haben.“

„Indem wir private drahtlose Konnektivität in nicht lizenzierten und gemeinsam genutzten Frequenzen ermöglichen, ermöglichen wir es noch mehr Unternehmen, ihre eigenen privaten LTE- und 5G-Netze einzurichten“, sagte Stephan Litjens, General Manager, Nokia Digital Automation Cloud und MFA-Vorstandsvorsitzender. „Als Gründungsmitglied von MFA stehen wir fest an der Spitze dieser Initiative – erstens mit der Zertifizierung unseres eigenen MulteFire-CPE-Angebots – und auch, um ein Geräte-Ökosystem zum Nutzen der digitalen Transformation in Unternehmen zu beschleunigen.“

Durch die Überschneidung der Mitgliedschaft mit 3GPP unterstützt die MFA auch die Bemühungen um einen eigenständigen Betriebsablauf von 5G NR in nicht lizenzierten Frequenzen. Ein kürzlich erschienenes White Paper von ABI Research beziffert die adressierbare Gesamtmarktgröße für private Netzwerkgeräte (für industrielle Fertigung, Häfen, Logistik, Bergbau und Energie) in LTE und 5G bis 2030 auf 32,37 Mrd. USD. ABI gibt auch an, dass bis 2030 mehr als die Hälfte der privaten Netzwerke der Industrie, die LTE oder 5G verwenden, in nicht lizenzierten, gemeinsam genutzten oder dedizierten lizenzierten Frequenzen eingesetzt werden.

DEKRA benennt autorisiertes Testlabor für MulteFire 1.0

DEKRA, ein MFA-Mitglied und führend in der Produktzertifizierung, führte die Zertifizierungstests für MulteFire 1.0 durch, und DEKRA Malaga wurde zum autorisierten Testlabor für das MulteFire-1.0-Zertifizierungsprogramm ernannt. DEKRA wurde bereits zum ersten autorisierten Testlabor für das MulteFire-1.9-GHz-sXGP-Zertifizierungsprogramm ernannt, das Ende 2019 in Japan eingeführt wurde.

„DEKRA freut sich sehr, die Partnerschaft mit der MFA mit der Aufnahme der MulteFire-1.0-Prüfung in unser Dienstleistungsangebot fortzusetzen, und wir freuen uns, zum Erfolg des MulteFire-Ökosystems beizutragen“, sagte Andrés Moreno, Managing Director von DEKRA Testing and Certification Spanien.

Das MFA-Zertifizierungsprogramm steht allen MFA-Mitgliedern zur Verfügung. Bei der Gerätezertifizierung erhalten die Unternehmen das „MulteFire Certified“-Logo und das Zertifizierungszeichen für Produktwerbung und Marketingzwecke. Die MFA begrüßt die Mitgliedschaft von allen Unternehmen, die ein Interesse an privaten drahtlosen Netzwerken haben. Um der MFA beizutreten und weitere Einzelheiten über die Mitgliedsstufen zu erfahren, besuchen Sie www.multefire.org/join.

Weitere Informationen über das MFA-Zertifizierungsprogramm finden Sie unter www.multefire.org/certification-program/.

Über die MFA

Die MFA ist eine internationale Vereinigung, die sich dem Aufbau eines globalen Ökosystems zur Unterstützung der gemeinsamen Interessen von Mitgliedern, Entwicklern und Anwendern bei der Anwendung von Long Term Evolution (LTE) und mobiler Zellulartechnologie der nächsten Generation, wie z. B. 5G New Radio, in Konfigurationen, die unlizenzierte oder gemeinsam genutzte Funkfrequenzen nutzen, widmet. Für weitere Informationen über die MulteFire-Technologie, ihre Vorteile oder darüber, wie Sie Mitglied der MFA werden können, besuchen Sie bitte www.MulteFire.org.

MulteFire Alliance

Lori Mesecke, +1 503 459 9150

press@multefire.org