MGE Energy kündigt Dividende an

Der amerikanische Energiekonzern MGE Energy Inc. (ISIN: US55277P1049, NASDAQ: MGEE) wird eine Quartalsdividende in Höhe von 0,37 US-Dollar ausschütten. Auf das Jahr hochgerechnet werden somit insgesamt 1,48 US-Dollar je Aktie ausbezahlt. Dies entspricht beim aktuellen Börsenkurs von 74,59 US-Dollar (Stand: 18. Mai 2021) einer Dividendenrendite von 1,97 Prozent.

Die Aktionäre erhalten die nächste Auszahlung am 15. Juni 2021 (Record date: 1. Juni 2021). Seit über 110 Jahren (1909) werden bereits ununterbrochen Dividenden ausgeschüttet.

Zum Energieunternehmen MGE Energy Inc. gehört der Tochterkonzern Madison Gas and Electric, der für 157.000 Kunden Elektrizität produziert und zusätzlich über 166.000 Kunden mit Erdgas beliefert. Im ersten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen operativen Umsatz von 167,92 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 149,87 Mio. US-Dollar), wie am 6. Mai berichtet wurde.

Die Aktie des Konzerns ist an der amerikanischen Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort seit Jahresbeginn mit 6,51 Prozent im Plus und die aktuelle Marktkapitalisierung beträgt 2,7 Mrd. US-Dollar (Stand: 18. Mai 2021).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de