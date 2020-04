MGIC Investment wird eine unveränderte Dividende auszahlen

Das amerikanische Unternehmen MGIC Investment Corp. (ISIN: US5528481030, NYSE: MTG) gibt eine vierteljährliche Dividende in Höhe von 0,06 US-Dollar bekannt. Auf das Jahr hochgerechnet kommen 0,24 US-Dollar zur Ausschüttung.

Die aktuelle Dividendenrendite beträgt beim derzeitigen Aktienkurs von 6,14 US-Dollar (Stand: 23. April 2020) 3,91 Prozent. Ausgezahlt wird die Quartalsdividende am 29. Mai 2020 (Record date: 11. Mai 2020).

MGIC mit Sitz in Milwaukee, Wisconsin, wurde 1984 gegründet und operiert als Holdinggesellschaft. Über seine Tochterfirmen offeriert der Konzern Versicherungen und Dienstleistungen im Immobilienbereich für Kunden in den USA und in Puerto Rico. Im Fiskaljahr 2019 lag der Umsatz bei 1,21 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,12 Mrd. US-Dollar). Im vierten Quartal des Fiskaljahres 2019 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 311,63 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 285,63 Mio. US-Dollar)

Die Aktie liegt an der Wall Street auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2020 mit 56,39 Prozent im Minus und weist eine Marktkapitalisierung von derzeit 2,1 Mrd. US-Dollar auf (Stand: 23. April 2020).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de