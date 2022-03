MGM Resorts gibt neues Aktienrückkaufprogramm bekannt

Der Kasinobetreiber MGM Resorts International (ISIN: US5529531015, NYSE: MGM) kündigte am Mittwoch ein neues Aktienrückkaufprogramm über 2 Mrd. US-Dollar an. Unter dem alten Rückkaufprogramm standen zum 1. März 2022 noch rund 525 Mio. US-Dollar zur Verfügung.

MGM Resorts International mit Sitz in Las Vegas betreibt Hotels und Spielcasinos in den USA und in Macau. Im Fiskaljahr 2021 betrug der Umsatz 9,68 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 5,16 Mrd. US-Dollar), wie am 9. Februar berichtet wurde. Dabei stand ein Ertrag von 1,25 Mrd. US-Dollar nach einem Verlust von 1,03 Mrd. US-Dollar im Vorjahr in den Büchern.

Die Aktie des Konzerns liegt an der Wall Street seit Anfang des Jahres mit 2,56 Prozent im Minus (Stand: 2. März 2022). Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 18,41 Mrd. US-Dollar.

Redaktion MyDividends.de