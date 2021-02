Michael Flender: So stelle ich meine Depots auf!

Nach den Rekordhochs war erst einmal die Luft raus und DAX & Dow haben zuletzt wieder Federn gelassen. Nur eine Verschnaufpause und mittelfristig sind wieder Rekorde in Sicht? Der Lockdown hält an - ist das jetzt wieder Zeit für klassische Corona-Gewinner wie Zoom, Amazon, Hellofresh & Co? Hier die Einschätzungen von Michael Flender, bekannt als Goldesel Trading und wikifolio-Trader.