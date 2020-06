Michael Jaffe vor Berufung zum Insolvenzverwalter von Wirecard

München (Reuters) - Der Münchner Rechtsanwalt und Sanierungsexperte Michael Jaffe soll sich um den Insolvenzfall Wirecard kümmern.

Das Amtsgericht München teilte am Donnerstag mit, Jaffe sei als Sachverständiger bestellt worden, um ein Gutachten über den Insolvenzantrag zu erstellen. Damit hat er die besten Chancen, auch zum vorläufigen Insolvenzverwalter für den Aschheimer Zahlungsverkehrsdienstleister ernannt zu werden. Wirecard habe kurz nach 17 Uhr den Insolvenzantrag gestellt, den das Unternehmen am Vormittag angekündigt hatte, teilte das Gericht mit.

Jaffe war als Insolvenzverwalter des zusammengebrochenen Medienkonzerns von Leo Kirch bekannt geworden. In gleicher Funktion wickelte er auch die Pleite des von Infineon abgespaltenen Speicherchip-Herstellers Qimonda ab. Derzeit ist Jaffe auch Insolvenzverwalter der Firma P&R, die Schiffscontainer in großem Stil als Anlageobjekt an 54.000 Investoren verkauft hatte. Ein großer Teil der Container existierte nicht, wie sich später herausstellte.