Michael Rüdiger wird Chairman bei BlackRock A.M.

Darüber hinaus wird er eine weiter gefasste Rolle übernehmen, in der er das deutsche Management-Team unter der der Leitung von Dirk Schmitz strategisch beraten wird.

Rüdiger ist der Nachfolger von Friedrich Merz

BlackRock ist seit mehr als 25 Jahren in Deutschland verankert. Das Unternehmen verwaltet rund 120 Milliarden US-Dollar im Auftrag deutscher Kunden und beschäftigt über 150 Mitarbeiter in Frankfurt und München. Michael Rüdiger soll dazu beitragen, die Stellung von BlackRock in Deutschland weiter auszubauen, den Dialog mit wesentlichen Kunden, Branchengremien und Entscheidungsträgern zu intensivieren und neue Geschäftsmöglichkeiten zu erschließen. Rüdiger tritt die Nachfolge von Friedrich Merz an, der zum Ende des ersten Quartals aus diesem Amt ausgeschieden war.

Zuletzt war er CEO bei der Deka

Zuletzt war er CEO bei der Deka, dem Wertpapierhaus der Sparkassen. Davor war Rüdiger CEO bei der Credit Suisse für Zentraleuropa und hatte leitende Funktionen bei Allianz Asset Management und UBS inne. Als langjähriger Verfechter einer stärkeren Aktienkultur in Deutschland war er Mitglied in zahlreichen Branchengremien und -räten.

