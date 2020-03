Michel Doepke: Hoffnungsträger im Kampf gegen Corona - Gilead Sciences, Regeneron, BioNTech

In den USA zählen Gilead Sciences und Regeneron zu den großen Hoffnungsträgern. In Deutschland machte in den vergangenen Wochen BioNTech von sich reden. Michel Doepke erklärt im Gespräch mit Moderator Marco Uome, wie der aktuelle Stand der Forschung ist und wie die Perspektiven der Aktien aussehen.

