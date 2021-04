MICRON - Aktie macht Freudensprung nach Zahlen

Micron Technology übertrifft im zweiten Quartal mit einem Gewinn je Aktie von 0,98 USD die Analystenschätzungen von 0,95 USD. Der Umsatz liegt mit 6,24 Mrd. USD über den Erwartungen von 6,21 Mrd. USD.

Micron sieht im dritten Quartal einen Umsatz von 6,9-7,3 Mrd. USD (Konsens 6,85 Mrd. USD).

Die Aktie reagiert darauf im europäischen Handel sehr positiv. Nach einem gestrigen Tagesschlusskurs bei 88,24 USD an der Nasdaq wird die Aktie aktuell bei 92,93 USD getaxt.

Die Micron-Aktie legte ab November 2020 eine steile Rally hin. Dabei kletterte sie von 49,30 USD bis 01. März 2021 bis auf 95,75 USD und damit nahe an das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD. Der Wert brach im Rahmen dieser Rally aus einer rund 2 ½ Jahre andauernden Konsolidierung nach oben aus.

Seit dem Hoch vom 01. März 2021 konsolidiert die Micron-Aktie. Dabei deutete sich am 25. März kurzzeitig ein Doppeltop an. Die Aktie notierte kurzzeitig unter der Nackenlinie, drehte aber wieder nach oben und vermied einen Tagesschlusskurs unter 81,85 USD. Zuletzt erholte sich der Wert wieder etwas.

Startschuss für neue Rally?

Die Micron-Aktie befindet sich in einer Konsolidierung. Diese sollte früher oder später nach oben aufgelöst werden. Es sollte also zu einem Ausbruch über 97,50 USD kommen. Gelingt dies tatsächlich, dann wäre Platz für eine weitere Rally in Richtung 140 USD.

Allerdings besteht zuvor durchaus noch die Möglichkeit, dass sich die Konsolidierung zeitlich und preislich ausdehnt. Ein Rücksetzer in Richtung des log. 38,2 % Retracements der Aufwärtsbewegung ab November 2020 bei 74,30 USD wäre dabei möglich.

