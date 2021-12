MICRON - Aktie nimmt Zahlen positiv auf

Die Micron-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte die Aktie im April 2021 nahe an ihr Allzeithoch aus dem Jahr 2000. Anschließend fiel die Aktie in einem bullischen Keil deutlich ab und näherte sich der langfristigen, aber breiten Kaufzone zwischen 64,66 USD und 58,00 USD an.

Knapp darüber drehte der Wert am 12. Oktober 2021 nach oben und schoss in einer kurzen, steilen Rally auf 89,05 USD nach oben. Seit diesem Hoch konsolidiert die Aktie und behauptet sich dabei bisher über dem log. 38,2 % Retracement bei 79,27 USD.

Aktuell wird die Aktie bei 87,61 USD und damit 5,58 USD über dem gestrigen Schlusskurs getaxt. Grund für diesen Kurssprung sind die gestern nachbörslich veröffentlichten Zahlen. Danach übertraf das Unternehmen die Erwartungen beim Gewinn je Aktie um 0,05 USD und verdiente 2,16 USD. Der Umsatz lag bei 7,69 Mrd. USD und damit 0,02 Mrd. USD über den Erwartungen.

Mit dem aktuellen Kursprung deutet sich eine Eröffnung knapp unter dem kurzfristigen Abwärtstrend an, der heute bei 86,15 USD verläuft.

Rally erhält neue Nahrung

Das Chartbild der Micron-Aktie macht einen bullischen Eindruck. Gelingt ein Ausbruch über den kurzfristigen Abwärtstrend, dann ergäbe sich ein neues Kaufsignal. Das nächste größere Ziel wäre das Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD. Zudem ist noch ein langfristiges Ziel bei ca. 140 USD offen. Sollte der Wert allerdings doch unter 79,27 USD abfallen, wäre kurzfristig mit weiteren Abgaben gen 73,77 USD zu rechnen.

Micron Technology Aktie

