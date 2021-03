MICRON - Allzeithoch direkt voraus

Die Aktie des Halbleiterwertes Micron Technology befindet sich seit dem Tief bei 1,59 USD aus dem November 2008 in einer massiven Rally. Diese Rally ist geprägt von steilen Aufwärtsschüben und nachfolgenden größeren und längeren Korrekturen.

Eine solche Korrekturbewegung startete zuletzt nach einem Hoch bei 64,66 EUR im Mai 2018. Diese Korrektur lief in einem symmetrischen Dreieck ab. Aus diesem brach der Wert am 16. November nach oben aus. Seitdem kommt es wieder einmal zu einer dieser steilen Rallyphasen.

Diese führte die Micron-Aktie im gestrigen Handel auf ein Hoch bei 95,75 USD. Damit näherte sie sich ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 EUR auf 1,75 USD an. In meiner Godmode Plus Analyse „MICRON - 50 % Rallypotenzial?“ vom 02. Dezember 2020 hatte ich genau auf dieses Potenzial hingewiesen.

Gewinnmitnahmen locken

Das Allzeithoch stellt eine prominente Hürde dar. Nach den starken Gewinnen in den letzten Wochen könnte es an dieser Stelle zu Gewinnmitnahmen kommen. Typischerweise dürften diese Gewinn mitnahmen aber nur moderat ausfallen. Gelingt der Aktie danach ein Ausbruch auf ein neues Allzeithoch, dann könnte die Rally fortgesetzt werden. Ein mittel-langfristiges Ziel läge bei ca. 140 USD.

Nach der steilen Rally der letzten Wochen haben die Bullen viel Spielraum für diese Gewinnmitnahmen. Ein Rücksetzer an den EMA 50 bei aktuell 80,62 USD oder sogar an das log. 38,2 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab 30. Oktober bei 73,30 EUR wäre im mittel-langfristigen Kontext unproblematisch.

Prozyklische Verkaufssignale liegen aktuell meilenweit weg. Die größere „Gefahr“ für die Bullen wäre eine Topbildung im Bereich des Allzeithochs. Aber davon ist bisher nichts zu sehen.

Zusätzlich lesenswert:

KION - Wie reagiert die Aktie auf die aktuellen Zahlen?

EBAY - Neuer Rallyversuch?

Mehr Charts. Mehr Desktops. Mehr Mobilität. Mehr Guidants. Ab 9 Euro im Monat. Jetzt Guidants PRO holen!

Micron Technology Aktie

(© BörseGo AG 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)