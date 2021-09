MICRON - Bald Chance auf Verdopplung und mehr?

Die Aktie des amerikanischen Halbleiterwertes Micron Technology befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Der Startpunkt dieser Bewegung ist das Tief aus dem November 2008 bei 1,59 USD.

Im Mai 2018 markierte der Wert ein Hoch bei 64,66 USD. Anschließend konsolidierte er rund 2 ½ Jahre in einem volatilen symmetrischen Dreieck. Im November 2018 gelang der Ausbruch aus diesem Dreieck, was eine kurze, steile Rally an das Allzeithoch bei 97,50 USD aus dem Jahr 2000 einleitete.

An diesem Hoch scheiterte die Aktie im April 2021. Seitdem konsolidiert sie. Diese Bewegung lässt sich bisher in einer potenziellen bullischen Flagge eingrenzen. Bisher fiel der Wert auf ein Tief bei 68,81 USD ab. Die Erholung seitdem zeigt aber bisher keine Tendenzen zu einer Bodenbildung.

Bald wieder aufwärts?

Die Micron-Aktie befindet sich noch in einer Abwärtsbewegung. Diese kann im größeren Zusammenhang als Konsolidierung im Aufwärtstrend angesehen werden. Nach Abschluss dieser Konsolidierung könnte die Aktie erneut in Richtung Allzeithoch und bei einem Ausbruch darüber sogar in Richtung 140 USD ansteigen. Mögliche Endpunkte für diese Konsolidierung lassen sich aktuell schwer prognostizieren. Es lässt sich aber eine potenzielle breite Kaufzone zwischen 64,66 USD und 58,00 USD ausmachen.

Erst mit einem stabilen Rückfall unter 58,00 USD würde sich das Chartbild so eintrüben, dass eine Rally an das Allzeithoch in den nächsten Monaten nicht zu erwarten wäre. Viel eher müsste dann mit einem weiteren Rückfall in den Bereich um 38 USD gerechnet werden.

Fazit: Noch hängt die Aktie in einer größeren Konsolidierung fest. Aber bald könnten sich neue Kaufchancen ergeben.

Micron Technology Aktie

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)