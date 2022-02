MICRON - Bald neue Allzeithochs?

Die Micron-Aktie markierte am 05. Januar 2022 ein neues Allzeithoch bei 98,45 USD. Allerdings etablierte sich der Wert nicht über dem alten Allzeithoch, sondern setzte auf das log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung seit 12. Oktober 2021 zurück. Dieses Retracement hielt am 28. Januar. Danach kam es zu einer kleinen Bodenbildung. Diese wurde gestern mit dem Ausbruch über den Widerstand bei 84,78 USD vollendet. Die Aktie zog gleich an den Widerstand bei 89,05 USD an.

Heute wird der Wert vorbörslich deutlich höher getaxt. Nach einem gestrigen Schlusskurs 88,12 USD wird der Aktienkurs aktuell bei 91,34 USD taxiert. Damit springt die Aktie an und sogar minimal über den letzten kleinen Selltrigger bei 91,04 USD.

Im langfristigen Bild ist noch immer das große symmetrische Dreieck, in dem die Aktie von Mai 2018 bis November 2020 korrigiert hatte, von Bedeutung. Denn aus diesem Dreieck ergibt sich ein Kursziel im Bereich um 140 USD. Dieses Ziel ist noch offen.

Rallystart?

Der gestrige Ausbruch über 84,78 USD signalisiert den Start einer neuen Rallyphase. Die Aktie setzt dieses Signal auch sofort um. Ein Anstieg um mehr als 7,5 % seit dem Ausbruch ist ein klares Zeichen dafür. Im kurzfristigen Bereich könnte die Rally aber im Bereich um 91,04 USD schon wieder ins Stocken geraten. Ein Rücksetzer bis 89,05 USD oder im Extremfall sogar 84,78 USD muss nun einkalkuliert werden. Das heißt nicht, dass es zu einem solchen Rücksetzer kommen muss. Es ist ein kurzfristiges Risikoszenario. Die nächsten größeren Ziele liegen klar auf der Oberseite. Erstes Ziel ist der Widerstandsbereich um 97,50 bis 98,45 USD. Gelingt der Ausbruch darüber wäre der Weg zum großen Ziel bei ca. 140 USD frei.

Erst ein Rückfall auf Tagesschlusskursbasis unter 84,78 USD würden das gestrige Kaufsignal negieren. In diesem Fall könnte es erneut zu Abgaben in Richtung 76,65 USD kommen.

Micron Technology Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)