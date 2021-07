MICRON - Die Risiken sind nicht zu unterschätzen

Zu den absoluten Highflyern im zweiten Halbjahr 2020 zählte die Aktie von Micron. Fast dreistellige Kurse erreichte der Chiptitel, nachdem im Coronacrashtief noch Kurse von gut 31 USD zu Buche gestanden waren. Doch mit der Herrlichkeit ist es seit geraumer Zeit vorbei. Seit April geht eine klare Schere zum Gesamtmarkt auf.

Micron vs. Nasdaq 100

In den vergangenen drei Monaten legte der Nasdaq 100 um 8,5 % zu, die Micron-Aktie verlor dagegen fast 17 % an Wert. Gemessen an den Analystenschätzungen ist dies nur schwer zu erklären. Die Bewertung sieht sogar sehr ansprechend aus, wenngleich die dreistelligen Gewinnwachstumsraten von einer sehr niedrigen Basis aus starten. Aktuell liegen die KGVs bei 16 und 7, die KUVs betragen 3,2 und 2,4.

Aus charttechnischer Sicht ist in Anbetracht der Kursrally vor dem April noch nicht viel kaputtgegangen. Allerdings ist der Aufwärtstrend seit dem Jahr 2020 im Wochenchart bereits arg angekratzt. Geschieht in dieser Woche nicht noch ein Wunder, ist der Trend Geschichte und ein Test der Unterstützung um 73,90 USD wird wahrscheinlich. Große Probleme dürften die Bullen wiederum bekommen, sollte auch diese Marke fallen. In diesem Szenario wäre mit Kursabgaben in Richtung 64,66 bis 51,19 USD zu rechnen, wo die Aktie hervorragend unterstützt ist und auch mittelfristig wieder interessant werden könnte.

Verteidigen die Bullen dagegen die Marke von 73,90 USD und steigt die Micron-Aktie über 85,76 USD an, wäre ein prozyklisches Kaufsignal in Richtung 96,96 USD aktiviert.

Fazit: Auf dem Papier erscheint die Micron-Aktie günstig. Das war sie aber in der Vergangenheit schon oft und stieg trotzdem nicht. Die Bullen müssen die Marke von 73,90 USD zwingend verteidigen, ansonsten droht eine deutliche Marktbereinigung.

Jahr 2020 2021e* 2022e* Umsatz in Mrd. USD 21,43 27,63 36,94 Ergebnis je Aktie in USD 2,37 4,98 11,74 Gewinnwachstum 110,13 % 135,74 % KGV 33 16 7 KUV 4,1 3,2 2,4 PEG 0,1 0,0 *e = erwartet

Micron-Aktie (Wochenchart)

50 EUR als Neukunde bei comdirect

Sichern Sie sich jetzt 50 EUR Prämie bis zum 31.08.2021 bei unserem angebundenen Broker! Alle weiteren Informationen erhalten Sie hier.

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Bastian Galuschka, Stv. Chefredakteur)