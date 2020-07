MICRON - Die Spannung steigt

Einmal mehr benötigen die Aktionäre von Micron viel Geduld. Während der Nasdaq 100 zuletzt ein Rekordhoch nach dem anderen markierte, bewegte sich der Chiptitel kaum vom Fleck. Eine Range bestimmte das Kursgeschehen und bestimmt sie immer noch. An den grundsätzlichen Aussagen der Analyse im Juni kann festgehalten werden, man kann nun aber Zusatzinformation erkennen und erläutern.

Zum einen bildeten sich in den letzten Wochen ansteigende Tiefpunkte aus, zum anderen scheiterte der Wert wiederholt am Widerstand bei 52,75 USD. Diese beiden Fakten zusammengenommen ergeben als Struktur ein leicht ansteigendes Dreieck, welches der Wert in Kürze zur Oberseite auflösen könnte.

Werden also 52,75 USD überschritten, wäre zumindest das Junihoch bei 54,82 USD ein plausibles Ziel. Größere Dynamik wiederum wäre zu erwarten, sollte die Aktie auch diese Hürde hinter sich lassen. In diesem Fall liegen die Ziele, wie bereits im Juni erläutert, bei 61,19 und 64,66 USD. Absicherungen bieten sich vorerst weiterhin unter dem Tief bei 47,10 USD an, sollten gerade auch bei Ausbruch über den Widerstand bei 54,82 USD aber sukzessive unter die markanten ansteigenden Tiefs nachgezogen werden.

Immer wieder erstaunt bin ich über die Bewertung der Micron-Aktie. Während inzwischen KGVs von 50 oder mehr und KUVs jenseits der 10 keine Seltenheit im Technologiebereich mehr sind, bringt es Micron gerade einmal auf ein 2021er-KGV von 12 und ein KUV von gut 2. Das kann sich durchaus sehen lassen.

Jahr 2019 2020e* 2021e* Umsatz in Mrd. USD 23,41 21,38 24,76 Ergebnis je Aktie in USD 5,51 2,39 4,25 Gewinnwachstum -56,62 % 77,82 % KGV 10 22 12 KUV 2,5 2,7 2,3 PEG neg. 0,2 *e = erwartet

Micron-Aktie

