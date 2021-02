Micron Long: 45-Prozent-Chance

Micron ist trotz schwächelnder Weltwirtschaft bis dato gut durch die Krise gekommen. Der amerikanische Speicherchip-Produzent hat am 7. Januar 2021 hervorragende Zahlen für das 1. Quartal des Geschäftsjahrs 2021 präsentiert, die von einer starken Nachfrage am Endmarkt angetrieben wurde. Zum ersten Mal in der Unternehmensgeschichte ist Micron gleichzeitig führend bei DRAM- und NAND-Technologien und dadurch in einer hervorragenden Position, um von der beschleunigten digitalen Transformation der Weltwirtschaft zu profitieren. In den Megatrends KI, 5G und Cloud-Computing werden massenhaft Speicher von Micron benötigt. Somit fiel auch der Ausblick für das 2. Quartal des Geschäftsjahres 2021 optimistisch aus. Das Management rechnet mit einem Umsatz im Mittel von 5,8 Milliarden US-Dollar, was einer leichten Steigerung gegenüber dem Q1 entspricht.

Zum Chart

Auf den Sell Off im März 2020 folgte eine leichte Kurserholung, die jedoch ab Anfang Juni 2020 in eine vier Monate andauernde Seitwärtsphase mündete. Erst ab Anfang Oktober bis Mitte Januar 2021 konnte das Papier in der Spitze um 85 Prozent zulegen. Aktuell befindet sich der Wert in einer Erholung nach einem Mini-Einbruch in der 2. Hälfte des Januars 2021. Das erwartete KGV 2021/22 von 10,65 erscheint für einen High-Tech-Wert nach diesem 85-prozentigen Kursanstieg noch immer nicht als überteuert. Unter diesem Blickwinkel finden sich auch genügend Marktteilnehmer, die in der Supportzone rund um den Level bei 74,32 US-Dollar mit ihren Long-Positionen einen etwaigen Kursverlust bremsen. Kurzfristig ist ein Test des Widerstandes am All Time High bei 86,34 US-Dollar wahrscheinlicher als ein Unterschreiten der Unterstützung bei 69,67 US-Dollar. Als mittelfristiges Ziel sollte der Bereich um den Wert bei 95 US-Dollar dienen.

Wichtige Chartmarken Widerstände: 86,34 // 95,00 US-Dollar Unterstützungen: 74,32 // 69,67 US-Dollar

Fazit

Der Kurs von Micron konnte sich die letzten Handelstage vom Support-Level bei 74,32 US-Dollar absetzen und in Richtung All Time High bei 86,34 US-Dollar steigen. Ein neuerlicher Test des All Time Highs ist wahrscheinlicher als ein Unterschreiten des Supportlevels. Rein strategisch macht Micron zurzeit alles richtig und ist auch mittel- bis langfristig ein Kauf.

Risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Micron-Aktie bis auf 95 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN MA31EJ) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher Volatilität von 48 % und dem Ziel bei 95 US-Dollar (1,42 Euro beim Optionsschein) bis zum 09.04.2021 ist eine Rendite von rund 45 % zu erzielen. Fällt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 75,99 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von 39 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,16 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MA31EJ Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,99 - 1,00 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 90,00 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. akt. Kurs Basiswert: 83,32 US-Dollar Laufzeit: 17.12.2021 Kursziel: 1,42 Euro Omega: 3,56 Kurschance: + 45 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Spotlight Update: PayPal

Die am 3. Februar 2021 vorgestellte Long-Idee, mit der WKN UD83R0 auf eine steigende Aktie von PayPal zu setzen, befindet sich sehr schön im Plus. Der Call Optionsschein schloss am 9. Februar 2021 zum Geldkurs von 6,76 Euro und lag mit 40 Prozent über dem Einstiegskurs. Wer den Gewinn nicht mitnehmen, sondern in dieser Position investiert bleiben möchte, kann den Stoppkurs beim Call auf ein neues Level bei 6,60 Euro nachziehen.

PayPal (Tageschart in US-Dollar) (Quelle: www.tradesignalonline.com)

