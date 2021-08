Micron Long: 59-Prozent-Chance!

Die Technologieführerschaft sowohl bei DRAM-, NAND- als auch bei NOR-Speicherprodukten versetzt Micron in eine ausgezeichnete Position, um angestoßen durch die Megatrends KI, 5G und Cloud-Computing massenhaft Speicherlösungen zu liefern. Micron Technology gab am 30. Juni die Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2021 bekannt (Das Quartal endet am 3. Juni). Mit einem Quartalsumsatz von 7,42 Milliarden US-Dollar wurde der auf 7,1 Milliarden prognostizierten Umsatz deutlich übertroffen. Auch der Non GAAP Nettogewinn pro verwässerter Aktie von 1,74 Milliarden US-Dollar lag klar über der Prognose von 1,62 Milliarden US-Dollar. Weiters will das Unternehmen seine erste Dividende zahlen. Der Chiphersteller plant die Zahlung von zehn Cent pro Aktie in bar, zahlbar am 18. Oktober. Micron hat außerdem seine Aktienrückkaufpolitik aktualisiert, um bei niedrigen Kursen mehr und bei hohen Kursen weniger zu kaufen.

Zum Chart

Charttechnisch hat das Papier den Mitte Oktober 2020 gebildeten Aufwärtstrend Anfang März 2021 verlassen und ist in eine Konsolidierung über die Zeit und den Preis gewechselt. Bis Anfang August sah es nach einem Abschluss der Bodenbildung im Bereich rund um die Unterstützung bei 74,32 US-Dollar aus. Am gestrigen Handelstag verzeichnete das Papier jedoch einen doppelten ATR Tag von minus 5,36 Prozent. Solche Kurseinbrüche signalisieren normalerweise weitere Rückgänge. Jedoch nähert sich der Kursverlauf einer starken Supportzone im Bereich zwischen 74,32 und 69,67 US-Dollar. Es ist also eher unwahrscheinlich, dass der Kurs ohne Weiteres diese Zone nach unten durchschreitet. In dieser Situation sind eher ein Rebound und ein Anvisieren der Marke von 86,34 US-Dollar denkbar. Für das Finanzjahr 22/23 ist ein Gewinn pro Aktie von 13,19 US-Dollar geplant. Dies entspricht verglichen mit dem Gewinn vom Jahr 19/20 in Höhe von 2,39 US-Dollar einer Steigerung von rund 450 Prozent. Das erwartete KGV 22/23 sinkt aufgrund dieses Wachstums auf 6,03. Ein erwartetes KGV von 6,03 für das Geschäftsjahr 22/23 ist in der High-Tech-Welt eine Seltenheit und ruft zu einen Long-Engagement in diese Aktie auf, auch wenn diese von den Marktteilnehmern als zyklischer Wert gesehen wird.

Micron Technology (Tageschart in US-Dollar) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 86,34 // 95,01 US-Dollar Unterstützungen: 74,32 // 69,67 US-Dollar

Fazit

Der Kurs von Micron konnte sich die letzten Handelstage vom Support-Level bei 74,32 US-Dollar absetzen und in Richtung All Time High bei 95,01 US-Dollar steigen. Leider wurden diese Kursgewinne am gestrigen Handelstag mit einem Verlust im Ausmaß einer doppelten ATR-Range zunichte gemacht. Es ist aber fraglich, ob dieses Sell Signal ausreicht, dass der Kurs die Supportzone bei 74,32 US-Dollar durchbricht.

risikofreudige Anleger, die von einer steigenden Micron-Aktie bis auf 86,34 US-Dollar ausgehen, könnten mit einem Call-Optionsschein (WKN VQ612L) überproportional davon profitieren. Bei angenommener konstant hoher impliziter Volatilität von 39 % und dem Ziel bei 86,34 US-Dollar (0,70 Euro beim Optionsschein) bis zum 08.10.2021 ist eine Rendite von rund 59 % zu erzielen. Sinkt der Kurs des Basiswertes in dieser Periode auf 75,15 US-Dollar, resultiert daraus ein Verlust von rund 32 % beim Optionsschein. Das Chance-Risiko-Verhältnis beträgt somit 1,86 zu 1, wenn bei 75,15 US-Dollar (0,30 Euro beim Schein) eine Stop-Loss Order eingezogen wird.

Strategie für steigende Kurse WKN: VQ612L Typ: Call-Optionsschein akt. Kurs: 0,41 - 0,42 Euro Emittent: Vontobel Basispreis: 88,00 US-Dollar Basiswert: Micron Technology Inc. akt. Kurs Basiswert: 75,87 US-Dollar Laufzeit: 18.03.2022 Kursziel: 0,70 Euro Omega: 5,23 Kurschance: + 59 Prozent Quelle: Vontobel

