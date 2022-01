MICRON - Steiler Absturz Grund für Panik?

Die Micron-Aktie startete im Oktober 2021 nach einem Korrekturtief bei 65,67 USD zu einer starken Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte dazu, dass die Aktie zweimal an ihrem Allzeithoch aus dem Jahr 2000 bei 97,50 USD anklopfte. In der Spitze kletterte der Wert sogar auf ein neues Allzeithoch bei 98,45 USD.

Am Mittwoch vollendete mit dem Bruch der Unterstützung bei 91,04 USD ein kleines Doppeltop. Das rechnerische Ziel aus diesem Top liegt bei 84,18 USD. Dieses Ziel hat der Wert am Freitag bereits deutlich unterboten. Zudem fiel er am Freitag unter das log. 61,8 % Retracement der Rally ab Oktober bei 84,34 USD.

Nach dem steilen Kurssturz in den letzten Tagen näheren sich die Oszillatoren dem überverkauften Bereich. Ein Kaufsignal kann daraus aber nicht abgeleitet werden.

Jetzt einfach nur noch raus?

Der Abverkauf in den letzten Tagen war heftig. Aber dieser hat das langfristig bullische Chartbild noch nicht zerstört. Kurzfristig kann es noch weiter abwärts gehen. Der nächste große Unterstützungsbereich beginnt am EMA 200 bei aktuell 73,34 USD und endet mit dem log. 61,8 % Retracement der Rally ab Oktober 2021 bei 76,66 USD. In diesem Bereich könnte die Aktie einen Boden ausbilden und zu einer neuen Rally ansetzen. Gelingt dies, dann wäre ein Anstieg an das Allzeithoch möglich. Im Falle eines Ausbruchs darüber könnte der Wert an das noch offene langfristige Ziel bei ca. 140 USD ansteigen.

Sollte es allerdings zu einem signifikanten Rückfall unter 76,65 USD kommen, dann würden weitere Abgaben drohen. Die Aktie könnte dann in Richtung 65,67 USD abfallen. Zudem droht dann die Bewegung ab April 2021 zu einer großen Topbildung zu werden.

Micron Technology Aktie

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)