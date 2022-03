MICROSOFT - Abwärtsdruck lässt nach

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 287,150 $ (Nasdaq)

Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer langfristigen Rally. Am 22. November 2021 markierte die Aktie ihr aktuelles Allzeithoch bei 349,67 USD.

Seit diesem Hoch befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Dabei fiel sie bisher auf ein Tief bei 270,00 USD. Seit Ende Januar hat die Aktie zwar mehrfach neue Tiefs in dieser Korrektur markiert, aber diese Tiefs wurden schnell gekauft. Auf Tagesschlusskursbasis kam es zu keinem Rückfall unter das Tief aus dem Januar.

Am Montag markierte der Nasdaq 100 ein neues Tief in der Korrektur. Dieses Tief vollzog die Microsoft-Aktie nicht mehr nach. Es deutet sich also eine gewisse relative Stärke an. Gestern zog der Wert mit dem Markt mit nach oben.

Erste bullische Anzeichen

Ein klares Kaufsignal fehlt in der Microsoft-Aktie noch. Dieses ergäbe sich mit einem Ausbruch über den Widerstandsbereich um den EMA 200 bzw. den Abwärtstrend seit Dezember 2021 bei aktuell 294,46 USD bzw. 295,04 USD. Ein solcher Ausbruch könnte eine Rally in Richtung 318,03 USD oder sogar ca. 325 USD einleiten.

Solange dieser Ausbruch aber fehlt, kann es jederzeit zu einer neuen Verkaufswelle in Richtung 263,19 USD und bei einem Rückfall darunter sogar in Richtung 232,86 USD kommen.

Fazit: Die Bullen haben sich in der Microsoft-Aktie in den letzten Tagen eine Chance erkämpft. Ob sie genutzt wird, ist allerdings noch fraglich.

Microsoft Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)