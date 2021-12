MICROSOFT - Aktie wieder im Sattel?

Seit Anfang Oktober ist die Microsoft-Aktie in einer weiteren steilen Aufwärtswelle und zog dabei bis an das Kurszielcluster um 350,00 USD an. Dem Rekordhoch bei 349,67 USD folgte eine kleine, SKS-förmige Korrektur, die bei 318,03 USD auf Käufer traf. Die anschließende Erholung vermochte jedoch nicht an die vorherige Stärke anzuschließen und so brach die Aktie zuletzt auf 324,11 USD ein.

Noch eine kleine Hürde vor zwei gewaltigen Widerständen

Um diesen Abverkauf zu neutralisieren und wieder bis 338,72 und 343,79 USD steigen zu können, müsste der Wert nach dem gestrigen Sprint jetzt weiter über 337,00 USD klettern. Eine lösbare Aufgabe. Die eigentliche Herausforderung besteht aber darin, die Hürden bei 343,79 und 349,67 USD zu überwinden, um so den Weg für Zugewinne bis 365,00 und dem nächsten mittelfristigen Zielbereich bei 373,00 USD freizumachen. Aktuell wäre ein neues Rekordhoch zwar möglich, dürfte aber im Bereich von 350,00 USD sofort wieder abverkauft werden.

Kurse unter 323,00 USD würden bärische Trendwende signalisieren

Unter der gestern erreichten Unterstützung bei 323,00 USD wird es dagegen eng für die Käufer. Schon bei Abgaben unter 328,00 bis 329,51 USD sollten die Alarmglocken schrillen.

Damit wäre der Anstieg gestoppt und ein Bruch der Aufwärtstrendlinie zu erwarten. Die Folge wäre ein Abtauchen unter 318,00 USD und damit ein Abverkauf bis 305,84 USD, dem Rekordhoch vom August. Darunter stünden weitere Verkaufswellen bis 295,00 und 280,25 USD an.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)