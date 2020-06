MICROSOFT bald so teuer wie noch nie!

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 182,830 $ (NASDAQ)

Es ist immer wieder extrem beeindruckend zu sehen, was für Trends sich langfristig im Aktienbereich bilden können. Anleger in der Microsoft-Aktie, die schon seit mehreren Jahren dabei sind, dürften mit Blick auf diese Aussage ins Schwärmen geraten. In 2015 kostete eine Aktie deutlich weniger als 50 USD, während man heute schon fast 200 USD für einen Anteilsschein auf den Tisch legen muss. Gut, so ganz hat der aktuelle Bullenmarkt dieses Preisniveau noch nicht erreicht, derzeit laufen jedoch Bemühungen, dies zu ändern. So befindet sich die Aktie seit März in einem neuen Aufwärtstrend, indem es aktuell kurz unterhalb des Allzeithochs bei 190,70 USD zu einer Konsolidierung gekommen ist. Im Rahmen dieser erwies sich der Preisbereich ab 175,96 USD als Unterstützung, oberhalb dessen aktuell eine bullisch zu wertende Dreiecksformation ausgebildet wird.

Auch wenn sich die Käufer in der Microsoft-Aktie momentan etwas zurückhalten, die Ampel steht für diese weiterhin auf Grün. Solange es nicht zu nachhaltigen Kursen unterhalb von 175 USD und dem dortigen Supportbereich kommt, ist der Aufwärtstrend intakt und mit diesem könnte bald ein Angriff auf 190,70 USD starten. Oberhalb dessen stellen sich den Käufern keine Widerstände mehr entgegen, da die Aktie auf Allzeithoch gehandelt wird. Ein wenig Orientierung geben beispielsweise runde Marken wie der Preisbereich um 200 USD. Letztlich aber bedarf es einer vollständigen Topbildung, um den Trend zu beenden und aktuell wäre dies unterhalb von 175 USD der Fall. Dann könnte es zu einer größeren Korrektur zurück in den Unterstützungsbereich um 164 USD bzw. zum EMA 200 kommen. Hier bestünden neuerliche Stabilisierungschancen.

