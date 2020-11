MICROSOFT - Die Kräfte schwinden

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 215,440 $ (NASDAQ)

Nachdem die Aktie von Microsoft im August ihre Rally bis an die mittelfristigen Kursziele im Bereich von 230,00 USD führen konnte, startete dort im September eine Konsolidierung, die bislang andauert. Eine scharfe Verkaufswelle führte damals zunächst zu einem Test der zentralen Unterstützung bei 197,51 USD, die von den Bullen Mitte September verteidigt wurde. Die anschließende, dreiteilige Erholung reichte nicht mehr an das Allzeithoch und führte auch nur kurzzeitig über eine deckelnde Abwärtstrendlinie. Diese wurde nach einem Hoch bei 228,12 USD am Montag ebenfalls wieder durchbrochen, wie auch die Unterstützung bei 217,64 USD. Erst an der Haltemarke bei 208,32 USD wurde der Einbruch gestoppt.

Wenig Spielraum auf der Unterseite

Sollte der Wert jetzt also nicht direkt wieder über die Abwärtstrendlinie und die kleine Hürde bei 221,50 USD ansteigen, wäre ein weiterer Rücksetzer an den Support bei 208,32 USD zu erwarten. Dort könnte die Aktie die nächste Erholung starten. Abgaben unter die Marke würden anschließend jedoch zu einer Ausweitung der Korrektur bis 197,51 USD führen. Verläuft auch der zweite Test der zentralen Unterstützung positiv, könnte sich die Rally mittelfristig fortsetzen. Darunter käme es dagegen zu einem Verkaufssignal mit einem ersten Ziel bei 190,65.

Wäre dagegen ein Ausbruchsversuch über 221,50 USD erfolgreich, könnte dies einen weiteren Angriff auf das Rekordhoch bei 232,68 USD auslösen. Hier dürften die Bären erneut zuschlagen. Darüber würde sich allerdings neues Aufwärtspotenzial bis zunächst 241,00 USD eröffnen.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

