Microsoft – Hoffnung auf Trendwechsel

Microsoft drohte Mitte dieser Woche noch ein Trendbruch, in letzter Sekunde konnte dieser jedoch mit einem deutlichen Kurssprung abgewendet werden. Jetzt versucht sich die Aktie über ihren seit Ende April bestehenden Abwärtstrend hinwegzusetzen und könnte im Erfolgsfall ein kleines Kaufsignal aktivieren Wertpapieren des US-Softwareriesendrohte Mitte dieser Woche noch ein Trendbruch, in letzter Sekunde konnte dieser jedoch mit einem deutlichen Kurssprung abgewendet werden. Jetzt versucht sich die Aktie über ihren seit Ende April bestehenden Abwärtstrend hinwegzusetzen und könnte im Erfolgsfall ein kleines Kaufsignal aktivieren

Nach einer ausgeprägten Rallye nach Auflösung eines symmetrischen Dreiecks zu Beginn dieses Jahres mit einem Kurssprung über 226,00 US-Dollar konnte Microsoft in den Bereich von 263,19 US-Dollar vordringen. Seit Ende April allerdings hat sich eine nicht unerwartete Konsolidierungsbewegung eingestellt und führte geradewegs auf das markante Unterstützungsniveau und erste potenzielle Trendwendestelle um das 61,8 % Fibonacci-Retracement bei 237,61 US-Dollar abwärts. Dort zeigt sich seit einigen Wochen ein potenzieller Doppelboden, der nun für eine zwischengeschaltete Trendwende sorgen könnte und gewisse Handelsansätze auf der Oberseite erlaubt einzugehen. Noch wurde das Doppeltief aber nicht aktiviert, dies könnte jedoch zum Ende dieser Handelswoche jedoch noch anstehen.

Doppelboden vor Abschluss

Noch ist das Kursmuster in der Microsoft-Aktie auf Sicht der letzten zwei Wochen als etwas fragil zu bewerten, erst oberhalb eines Niveaus von mindestens 248,15 US-Dollar wächst die Wahrscheinlichkeit auf einen Rücklauf zunächst an die Zwischenhochs bei 254,30 US-Dollar und darüber sogar an die aktuellen Jahreshochs bei 263,19 US-Dollar merklich an. Damit dürfte auch die Ende April gerissene Kurslücke endgültig geschlossen werden. Ein bärisches Szenario für die Microsoft-Aktie würde sich dagegen bei einem nachhaltigen Wochen Schlusskurs von unterhalb 237,00 US-Dollar ergeben. In diesem Fall dürften weitere Gewinnmitnahmen dominieren und das Papier in den Bereich von zunächst 230,00 US-Dollar abwärts drücken. Darunter müssten Abschläge sogar auf den 200-Tage-Durchschnitt bei aktuell 225,82 US-Dollar zwingend einkalkuliert werden.

Widerstände: 247,95 / 250,00 / 251,73 / 254,30 / 256,53 / 263,19 US-Dollar

Unterstützungen: 243,86 / 241,42 / 238,07 / 235,77 / 231,10 / 229,34 US-Dollar

Microsoft in US-Dollar im Tageschart; 1 Kerze = 1 Tag (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 22.06.2020 – 20.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5949181045

Microsoft in US-Dollar im Wochenchart; 1 Kerze = 1 Woche (log. Kerzenchartdarstellung)

Betrachtungszeitraum: 16.05.2016 – 20.05.2021. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: tradingdesk.onemarkets.de/underlying/US5949181045

Investmentmöglichkeiten

Call Optionsschein auf Microsoft für eine Spekulation auf einen Anstieg der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Microsoft HR0JGU 3,50 212,50 4,52 15.12.2021 Microsoft HR14DG 1,75 245,00 6,44 15.12.2021

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.05.2020; 13:25 Uhr

Put Optionsschein auf Microsoft für eine Spekulation auf einen Kursverlust der Aktie

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in US-Dollar Omega Letzter Bewertungstag Microsoft HR5AR3 3,40 275,00 -3,74 16.03.2022 Microsoft HR4Q0K 1,79 240,00 -4,60 16.03.2022

Quelle: HypoVereinsbank onemarkets; Stand: 21.05.2020; 13:28 Uhr

Weitere Produkte auf Microsoft und andere Basiswerte finden Sie unter: www.onemarkets.de

Cashback Trading – wenn der Emittent meine Ordergebühren übernimmt!

Order wie gewohnt über Ihren Broker oder Ihre Bank aufgeben. Cashback über die Cashbuzz-Webseite aktivieren. Gutschrift von bis zu 50 Euro pro Trade (für Trades ab 1.000 Euro) bis zu maximal 1.000 Euro pro Monat bekommen. Weitere Infos unter: www.onemarkets.de/cashback

Bitte beachten Sie die wichtigen Hinweise und den Haftungsausschluss. Diese Informationen stellen keine Anlageberatung, sondern eine Werbung dar. Das öffentliche Angebot erfolgt ausschließlich auf Grundlage eines Wertpapierprospekts, der von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ("BaFin") gebilligt wurde. Die Billigung des Prospekts ist nicht als Empfehlung zu verstehen, diese Wertpapiere der UniCredit Bank AG zu erwerben. Allein maßgeblich sind der Prospekt einschließlich etwaiger Nachträge und die Endgültigen Bedingungen. Es wird empfohlen, diese Dokumente vor jeder Anlageentscheidung aufmerksam zu lesen, um die potenziellen Risiken und Chancen bei der Entscheidung für eine Anlage vollends zu verstehen. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann. Funktionsweisen der HVB Produkte

Der Beitrag Microsoft – Hoffnung auf Trendwechsel erschien zuerst auf onemarkets Blog (HypoVereinsbank - UniCredit Bank AG).