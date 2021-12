MICROSOFT - Jede Korrektur hat mal klein angefangen

Mit dem Ausbruch über die damalige Höchstmarke bei 305,84 USD setzte sich der massive Aufwärtstrend bei der Aktie von Microsoft bis an den Kurszielbereich um 350,00 USD fort. Erst Anfang der letzten Woche erreichte der Wert ein neues Allzeithoch bei 349.67 USD.

Allerdings gelang es den Bullen in der Folge nicht, diese Marke zu überwinden und so setzte sich eine erste Korrektur in Gang, die direkt unter das vorherige Zwischentief bei 329,51 USD führte. Mehrere Versuche, den Aufwärtstrend von diesem Tief aus zu reaktivieren, scheiterten bisher an der Hürde um 340,00 USD.

Bärische SKS zeichnet sich ab

Der Kursverlauf der letzten Wochen weist mit seinen beiden niedrigeren Hochs und der in deren Mitte liegenden Rekordmarke die Züge einer bärischen Schulter-Kopf-Schulter-Formation auf. Sollte das Wochentief bei 327,80 USD unterschritten werden, wäre die Formation aktiv und damit ein Rückfall in Richtung 315,00 und das alte Hoch bei 305,84 USD zu erwarten.

An dieser Stelle dürften die Bullen wieder zuschlagen und den Aufwärtstrend in Richtung des Rekordhochs reaktivieren. Ein Anstieg über 338,72 und 340,00 USD würde dabei ein kleines Kaufsignal liefern und zu einem Anstieg auf 350,00 USD führen. Sollte diese Zielmarke ebenfalls überwunden werden, könnte sich die übergeordnete Rally sogar schon bis 373,00 USD ausweiten.

Unter 305,84 USD droht eine Kaskade von Verkaufswellen

Führt die bärische Trendwendeformation in letzter Konsequenz dagegen auch zu einem Bruch der Unterstützung bei 305,84 USD, dürfte die Korrektur zunächst weiter bis zur mittelfristigen Aufwärtstrendlinie bei 295,00 USD reichen. Sollte die Marke aber auch gebrochen werden, stünde ein Ausverkauf bis 280,25 und 263,19 USD an.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

USA meets Elliott-Wellen-Analyse: Profitieren auch Sie ab sofort von André Tiedjes legendären Rally- und Crash-Ansagen. Jetzt US Index Day Trader abonnieren

(© GodmodeTrader 2021 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)