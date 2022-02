MICROSOFT - Mit dem Rücken zur Wand

Die Aktie von Microsoft bildete im Bereich der langfristigen Kursziele um 350,00 USD eine Trendwende aus und fiel nach einem neuen Allzeithoch bei 349,67 USD aus einer Konsolidierungszone zurück und korrigierte zunächst bis an die Unterstützung bei 280,25 USD. Diese Marke wurde zunächst noch leicht unterschritten, ehe Ende Januar eine dynamische Erholung folgte, die auch wieder über den Support bei 305,00 USD reichte.

Aktie vorerst am Widerstand bei 315,00 USD gescheitert

Allerdings gelang es den Bullen in den letzten Tagen nicht, diesen Schwung in einen Ausbruch über den Widerstand bei 315,00 USD umzumünzen. Im Gegenteil: Die letzten Tage dominierte eine Verkaufswelle, die die Aktie wieder unter die Supportmarke bei 305,00 und die Unterstützung bei 294,45 USD einbrechen ließ.

Bleibt der Wert jetzt auch weiterhin unter der 305,00-USD-Marke, dürfte die Gegenbewegung an Dynamik zulegen und wieder an die zentrale Unterstützung bei 280,25 USD führen. Diesmal ist allerdings damit zu rechnen, dass sie unterschritten wird und die Aktie unter 276,05 USD bis 263,19 USD einbricht. An dieser Stelle könnte dann eine stärkere Erholung folgen. Unterhalb der Haltemarke kann der Abwärtstrend dagegen direkt bis 252,94 USD führen.

Mit einem Ausbruch über 305,00 USD wäre die Gefahrenzone zwar verlassen, doch schon bei 311,00 bis 315,12 USD könnte die nächste Verkaufswelle belasten. Erst bei einem nachhaltigen Ausbruch über die Marke wäre die Abwärtstrendphase gestoppt und ein Anstieg über 323,41 USD möglich.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)