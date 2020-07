MICROSOFT - Rally in den letzten Zügen?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 203,510 $ (NASDAQ)

Die Microsoft-Aktie befindet sich seit vielen Jahren in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Am 11. Februar 2020 markierte die Aktie ein Allzeithoch bei 190,65 USD. Anschließend kam es zu einem starken Rücksetzer auf 132,52 USD und damit in die Nähe der Unterstützung bei 131,57 USD bzw. des Aufwärtstrends seit Juni 2016.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PLUS. Jetzt abonnieren!

Von dort aus erholte sich der Wert zunächst sehr schnell. Nach einem Konsolidierungstief bei 166,10 USD vom 21. April bildete sich ein etwas flacherer Trendkanal heraus. Innerhalb dieses Kanals kletterte die Aktie am 23. Juni 2020 auf ein neues Allzeithoch bei 203,95 USD. Nach einem kleinen Rücksetzer kletterte der Wert gestern bereits wieder an dieses Hoch.

Microsoft soll nach aktuellen Schätzungen in diesem Jahr 5,69 USD je Aktie verdienen. In 2021 sollen es 6,23 USD werden. Bei einem Schlusskurs von gestern bei 203,51 USD ergibt das ein 2021er KGV von 32,66. Das Gewinnwachstum von 2020 auf 2021 soll bei 9,49 % liegen. Damit ergibt sich ein PEG von 3,44. Das ist verdammt teuer.

Noch kaufenswert?

Gelingt der Microsoft-Aktie ein Ausbruch über 203,95 USD, dann kann die Rally noch eine Weile fortgesetzt werden. Ein Anstieg bis ca. 215,00 - 216,00 USD wäre möglich. Dort würde die Aktie wieder auf eine obere Trendbegrenzung treffen, an der sie bereits im Februar 2020 gescheitert ist. Eine größere Konsolidierung wäre nach Kontakt mit dieser Trendlinie keine Überraschung.

Sollte der Wert aus dem Aufwärtstrendkanal seit 21. Februar herausfallen, wofür aktuell ein Rückfall unter 188,11 USD notwendig wäre, würde eine größere Konsolidierung in Richtung 166,10 USD drohen.

Zusätzlich lesenswert:

COMMERZBANK - Steht eine neue Kaufwelle an?

ADIDAS - Der letzte Sprung?

Microsoft Corp

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst)