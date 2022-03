MICROSOFT - Rücksetzer droht

Die Microsoft-Aktie befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese Bewegung führte am 22. November 2021 zum aktuellen Allzeithoch bei 349,67 USD.

Danach korrigierte der Wert ausführlich und fiel auf ein Tief bei 270,00 USD zurück. Die letzte Phase dieser Korrektur lief in einem bullischen Keil ab. Am 17. März 2022 brach der Wert aus diesem Keil nach oben aus. Gestern notierte er im Hoch bei 315,95 EUR. Die Aktie näherte sich damit den Widerstand bei 318,03 USD deutlich an. bei 330,72 USD verläuft heute der Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Zunächst Konsolidierung?

Die Microsoft-Aktie könnte am Widerstand bei 318,03 USD nach unten abprallen. Denn die Rally in den letzten Tagen war recht steil, was zu einer leicht überkauften Situation in der Aktie geführt hat. Ein solcher Rücksetzer könnte zu Abgaben an den EMA 50 bei aktuell 301,03 USD oder sogar an die letzte Ausbruchsmarke bei 289,69 USD führen.

Sollte die Aktie den Widerstand bei 318,03 USD durchbrechen, dann bestünde die Chance auf einen weiteren Anstieg an den Abwärtstrend seit dem Allzeithoch.

Fazit: Der aktuelle Run in der Microsoft-Aktie dürfte bald auslaufen. Die Gefahr einer mehrtägigen Konsolidierung ist hoch.

Microsoft Corp

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)