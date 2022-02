MICROSOFT - Schon in der nächsten großen Verkaufswelle?

Bis an das langfristige Kurszielgebiet bei 350,00 USD war die Aktie von Microsoft im November in einer weiteren stielen Kaufwelle gestiegen, ehe sie dort von einer Seitwärtsbewegung abgebremst wurde. Mit dem Bruch der Unterseite der Formation wurde zu Jahresbeginn wie erwartet das erste Verkaufssignal generiert und eine Abwärtswelle gestartet, die auch vor der wichtigen Unterstützung bei 305,84 USD nicht Halt machte. In der Spitze brach die Microsoft-Aktie sogar schon unter das Tief vom Oktober 2021 bei 280,25 USD ein.

Doch mit der Rückeroberung der Marke wurde nicht nur ein weiteres Verkaufssignal verhindert, sondern auch eine dynamische Erholung gestartet, die in der laufenden Woche schon über das Widerstandsniveau bei 305,84 UDS geführt hatte. Der gestrige Kurseinbruch gibt jedoch Anlass zur Sorge.

Erholung am seidenen Faden

Gelingt es der Käuferseite jetzt nicht mehr gelingen, das Erholungshoch bei 315,12 USD zu überwinden, dürfte es zunächst zu einer Korrektur an die Unterstützung bei 294,45 USD kommen. Sollte der Wert dort nicht nach Norden abprallen, sondern unter diesen Support einbrechen, wäre das nächste kurzfristige Verkaufssignal aktiviert und ein erneuter Test der zentralen Unterstützung bei 280,25 USD die Folge. Wird sie diesmal nachhaltig unterschritten, könnte der Abwärtstrend bis 263,19 und 253,00 USD führen. Selbst eine kurzfristige Übertreibung bis zum Mai-Tief bei 238,60 USD sollte dann eingeplant werden.

Wird die Unterstützung bei 294,45 USD dagegen verteidigt oder schon zuvor das Hoch bei 315,12 USD deutlich überschritten, könnte die Erholungsphase zunächst bis 323,41 USD führen. Doch erst über dieser Hürde wäre die Chance auf einen Anstieg an das Rekordhoch gegeben.

Microsoft Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)