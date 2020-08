MICROSOFT - Was passiert als nächstes?

Microsoft Corp. - WKN: 870747 - ISIN: US5949181045 - Kurs: 214,580 $ (NASDAQ)

Innerhalb der langfristigen Rallybewegung läuft seit dem Hoch im Juli eine Seitwärtskonsolidierung. Ein Ausbruchsversuch nach oben hin scheiterte Anfang August, die Korrektur ging in eine weitere Runde. Das letzte Zwischentief wurde dabei an der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie markiert. Da es höher als das vorherige Zwischentief liegt, entstehen die Konturen eines Dreiecks, welches eine bullische Fortsetzungsformation darstellen könnte. Das Verhalten an den Allzeithochs wird jetzt spannend zu beobachten sein. Ausbruchstrader können sich die Aktie jetzt auf die Watchlist nehmen und engmaschig beobachten.

Ausbruch könnte Chancen bieten

Klettert die Microsoft-Aktie nachhaltig über den Widerstandsbereich der Hochs bei 216 - 218 USD, könnte ein weiterer Rallyschub folgen. An den Pullbacklinien bei 237 und ggf. 244 USD liegen potenzielle Aufwärtsziele.

Traden wie ein PROfi mit Guidants PROmax. Drei Musterdepots für kurz, mittel-und langfristig orientierte Anleger. 13 Experten mit verschiedenen Schwerpunkten. Inclusive Aktien-Screener und Godmode PRO. Jetzt testen!

Erst der Bruch der mittelfristigen Aufwärtstrendlinie und des EMA50 (blau) würde auf der anderen Seite den Bären Signale liefern. Dann wäre das Papier anfällig für eine Abwärtskorrektur in Richtung 198 oder 187 - 191 USD.

Weitere US-Aktien mit bullischen Setups im Fokus:

Rainman Trading: Leider bullisch

Microsoft Corp

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)