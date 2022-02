Mieser Januar - schlechtes Börsenjahr?

Replaced by the video

Die US-Notenbank will bald die Zinsen erhöhen, die EZB hat sich zuletzt noch dagegen entschieden. Die Verunsicherung war in den ersten Wochen des neuen Jahres an den Märkten zu spüren, für viele Kurse ging es deutlich nach unten. Sind das Vorboten für den weiteren Verlauf des Jahres und wenn ja, wie können Anleger sich gegen Verluste absichern? Friedhelm Tilgen spricht darüber mit Christian Köker von der HSBC.#saisonalität # dax #trading