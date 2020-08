Migranten auf Malta: 32 Menschen mit Corona-Infektion

VALLETTA (dpa-AFX) - In Malta sind 32 Migranten, die sich im Gewahrsam der Behörden befinden, positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilten die maltesischen Gesundheitsbehörden am Montag mit. Sie machten keine Angaben, wann die Menschen die Mittelmeerinsel erreicht hatten und wo sie sich befanden. In der restlichen Bevölkerung verzeichnete Malta am Montag 21 neue Corona-Fälle innerhalb eines Tages - nach 15 Fällen am Sonntag und 27 vom Samstag.

Alle Bootsmigranten, die nach Malta kommen, müssen für zwei Wochen in Quarantäne und werden auf das Sars-CoV-2-Virus getestet. Die dabei entdeckten Infektionen fließen nicht in die offizielle Covid-19-Statistik ein. Die Regierung in Valletta lehnt das Ersuchen um eine Einlauf-Genehmigung von privaten Hilfsschiffen, die Migranten vor Libyen und Tunesien aus Seenot retten, häufig ab.

Malta verzeichnete in der Reisesaison im Juli und August einen deutlichen Anstieg der Coronavirus-Infektionen. Als Folge gab es negative Auswirkungen für den Tourismus. Großbritannien und Italien erließen Reise-Beschränkungen. Die Behörden reagierten mit Restriktionen für größere Veranstaltungen. Die Maskenpflicht an öffentlichen Orten und in Bussen ist streng. Inzwischen sinken die Werte bei neuen Fällen wieder. Insgesamt zählte das kleine EU-Land bisher 1883 Corona-Infektionen. Zwölf Menschen sind daran bisher gestorben./bbo/DP/fba