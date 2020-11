Migrationskrise auf den Kanaren: Spanien errichtet Notlager für 7000

LAS PALMAS (dpa-AFX) - Zur Eindämmung der Migrationskrise auf den Kanaren will Spanien auf den Atlantik-Inseln provisorische Aufnahmezentren für insgesamt 7000 Menschen errichten. Diese Lager würden "schon in wenigen Wochen" zur Verfügung stehen, versprach Migrationsminister José Luis Escrivá am Freitag bei einem Besuch in Las Palmas de Gran Canaria. Sie sollen auf den Inseln Gran Canaria, Teneriffa und Fuerteventura den Angaben nach auf Grundstücken oder in Gebäuden des Verteidigungsministeriums errichtet werden.

Daneben werde man auch an dem Bau "stabilerer Zentren" ebenfalls für 7000 Migranten arbeiten, erklärte Escrivá. Verkehrsminister José Luis Ábalos, der am Freitag ebenfalls Gran Canaria besuchte, versprach unterdessen mehr Mittel für den Seenotrettungsdienst.

Dieses Jahr trafen bisher auf den Kanarischen Inseln mehr als 18 000 Migranten aus Afrika ein. Das bedeutet nach amtlichen Angaben eine Steigerung von 1000 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Etwa 5500 dieser Migranten sind derzeit übergangsweise in 17 Hotels untergebracht. Wegen der Corona-Pandemie sind die Kanaren zur Zeit nicht so ausgebucht wie sonst zu dieser Jahreszeit.

Regionalpolitiker werfen der Zentralregierung vor, die Kanaren in der Krise im Stich zu lassen. Rettungsdienste und Polizei seien völlig überfordert. Madrid weigert sich derweil, die Migranten auf das Festland zu bringen. Man wolle nicht die Botschaft vermitteln, dass die Kanaren als Sprungbrett nach Europa dienten, hieß es. Bis auf wenige Ausnahmen strebe Madrid die Rückführung aller Migranten an, die auf den Kanaren ankommen, berichtete die Zeitung "El Mundo" diese Woche unter Berufung auf das Außenministerium.

Bei einem Besuch in Marokko betonte Innenminister Fernando Grande-Marlaska: "Die Migrationspolitik wird von der EU bestimmt, nicht von Spanien allein." Es gehe darum, die illegale Migration zu bekämpfen. Mit seinem marokkanischen Kollegen Abdelouafi Laftit verhandelte er am Freitag nach Medienberichten über schnellere Abschiebungen. Die meisten der Neuankömmlinge auf den rund 110 Kilometer entfernten Kanaren waren in Marokko in See gestochen./er/DP/he