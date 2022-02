Mila verzeichnet Wachstum um 300 Prozent in Deutschland und Wachstum um 200 Prozent insgesamt im Jahr 2021

Das Portfolio mit Unternehmenspartnern wuchs 2021 um 40 Prozent; Installationen mit prognostiziertem Wachstum für 2022 umfassen EV-Ladestationen, Smart-Sensoren für kommerzielle Einrichtungen sowie Zugangskontrollsysteme

Mila, der europäische Marktführer für technischen Support auf Abruf, verzeichnet in Deutschland für 2020–2021 eine Wachstumsrate von 300 Prozent und insgesamt eine Wachstumsrate von 200 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Neue Unternehmenspartner stiegen dank den jüngsten Ankündigungen, die globale Marken wie NETGEAR, LEDVANCE und Amazon Key for Business umfassen, um 40 Prozent.

Mit über 11.000 ausgebildeten technischen Fachkräften ist Mila in fünf europäischen Ländern tätig, einschließlich GB, Deutschland (mit einer Niederlassung in Berlin), der Schweiz, Österreich und Frankreich.

„Die Verdreifachung der Aufträge in Deutschland und die Verdoppelung der Aufträge insgesamt war ein riesiger Meilenstein für uns“, so Chris Viatte, CEO und Gründer von Mila. „Am meisten freut uns das Wachstum unseres Portfolios mit Unternehmenspartnern. Angesichts der zunehmenden Komplexität des Ökosystems für Smart Homes und Smart Buildings, wird Mila bei dem für 2022 von Statista vorhergesagten globalen Wachstum um 20 Prozent an vorderster Front mit dabei sein.“

Gemäß einer Analyse von über 70.000 Kundenaufträgen bestehen die wichtigsten Installationsdienste für Mila aus der Einrichtung von Routern und WLAN-Anschlüssen, der Installation von Kabelfernsehen, der Einrichtung von Computern und Druckern sowie der Aktivierung von Anschlüssen.

„Das Einrichten und Installieren von Computern und Druckern ist vielleicht nicht sexy“, meinte Viatte, „aber Dienstleistungen wie diese sind während der Lockdowns richtiggehend explodiert und sind angesichts der hybriden Arbeitsmodelle und der Erweiterung von Homeoffice-Umgebungen nach wie vor gefragt. Mit der Erweiterung im Bereich der immer mehr vernetzten Technologien wächst die Komplexität deren Integration ständig und erfordert eine professionelle Installation und Einrichtung, die von unseren ausgebildeten und geprüften Technikern übernommen wird.“

Zu den wichtigsten Installationspaketen im Smart-Home-Bereich zählen Smart-Thermostats, Video-Türsprechanlagen und Sicherheitssysteme – alle angetrieben von Installationspaketen mit über 40 Mila-Unternehmenspartnern. Auch vernetzte Haushaltsgeräte nehmen an Beliebtheit zu – hier sind Lieferung, Installation und Entsorgung im Angebot.

Die von Mila für 2022 erkannten Trends bei Dienstleistungen und Installationen umfassen Ladestationen für Elektrofahrzeuge, Smart-Sensor-Installationen für Geschäftsgebäude sowie Zugangskontrollsysteme.

Über Mila

Seit 2016 bietet Mila in Echtzeit lokalen technischen Support auf Abruf und in überprüfter Qualität. Von der Schweiz aus hat Mila durch ein Netzwerk starker Einzelhandels- und Unternehmenspartnerschaften in neue Märkte expandiert und bietet zurzeit Dienstleistungen in der Schweiz sowie in Deutschland, Österreich, Frankreich und Großbritannien an. Mit über 36 Unternehmenspartnern ist Mila der europäische Marktführer für technischen Support auf Abruf mittels Crowdsourcing.

