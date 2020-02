Mildes Wetter verringert deutsche Arbeitslosenzahl unerwartet stark

Nürnberg (Reuters) - Trotz Konjunkturschwäche hat sich der Arbeitsmarkt in Deutschland nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit (BA) vergleichsweise gut entwickelt.

Das milde Wetter habe dazu beigetragen, dass die Arbeitslosenzahl von Januar auf Februar um 30.000 auf 2,396 Millionen gesunken sei, teilte die Behörde am Freitag in Nürnberg mit. Die Arbeitslosenquote blieb unverändert bei 5,3 Prozent. Im Vergleich zum Februar vor einem Jahr war die Arbeitslosenzahl aber um 23.000 höher. "Am Arbeitsmarkt zeigen sich weiterhin Spuren der konjunkturellen Schwäche", sagte BA-Chef Detlef Scheele. "Insgesamt ist er aber stabil."

In den vergangenen drei Jahren war die Arbeitslosenzahl im Februar im Durchschnitt um rund 24.000 gesunken. Saisonbereinigt ging die Erwerbslosenzahl laut BA in diesem Monat um 10.000 zurück. Experten hatten eine Zunahme um 3000 erwartet.