Militär im Sudan verhängt Ausnahmezustand und löst Regierung auf

Kairo (Reuters) - Das Militär im Sudan verhängt den Ausnahmezustand über das nordostafrikanische Land.

General Abdel Fattah al-Burhan kündigte am Montag zudem die Auflösung der Regierung und des Souveränen Rates an, der bislang den Übergang zur Demokratie leitete und dem neben Mitgliedern des Militärs auch Zivilisten angehörten. Burhan, der selbst Vorsitzender des Rats war, begründete das Vorgehen damit, dass Frieden und Sicherheit im Sudan gefährdet gewesen seien. Das Militär habe handeln müssen, um die Sicherheit des Landes zu schützen. Das Militär werde den demokratischen Übergang fortsetzen, bis die Macht an eine zivile gewählte Regierung übergeben werde. Er kündigte eine Wahl für Juli 2023 an. Bis dahin solle eine unabhängige Regierung den Sudan führen.

Das Informationsministerium, das offenbar noch von Regierungsunterstützern kontrolliert wurde, hatte zuvor von einem umfassenden Militärputsch gesprochen und die Bevölkerung zum Widerstand aufgerufen.