Militärjunta in Myanmar lässt Hunderte Festgenommene frei

(Reuters) - In Myanmar sind Augenzeugen und Medienberichten zufolge Hunderte Menschen freigelassen worden, die im Zuge der Proteste gegen den Militärputsch festgenommen worden waren.

Die Häftlinge hätten am Mittwoch in mehreren Bussen ein Gefängnis in der Metropole Yangon verlassen, berichteten auch Anwälte einiger Freigelassener. Die Hilfsorganisation für politische Gefangene AAPP sprach von etwa 15 Bussen mit Freigelassenen. Dabei handele es sich um Menschen, die bei den Protesten gegen den Putsch vom 1. Februar oder bei nächtlichen Verhaftungswellen festgenommen worden seien. Die Militärmachthaber und die Behörden äußerten sich zunächst nicht dazu.

Der Hilfsorganisation zufolge sind bei dem harten Vorgehen des Militärs gegen die Proteste bislang mindestens 2.000 Menschen festgenommen worden. Sie geht zudem davon aus, dass etwa 275 Demonstranten getötet wurden. Für diesen Mittwoch haben die Demokratie-Aktivisten zu einem stillen Generalstreik in Yangon aufgerufen.