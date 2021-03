Militärjunta in Myanmar lässt Hunderte Gefangene frei

(Reuters) - Das Militär in Myanmar hat Augenzeugen und Medienberichten zufolge Hunderte Menschen freigelassen, die im Zuge der Proteste gegen den Putsch festgenommen worden waren.

Sie hätten am Mittwoch in zahlreichen Bussen ein Gefängnis in der Metropole Yangon verlassen können, berichteten auch Anwälte einiger Freigelassener. Die Hilfsorganisation für politische Gefangene AAPP sprach von etwa 15 Bussen, die von dem Gelände abgefahren seien. Die Menschen seien bei den Protesten gegen den Putsch vom 1. Februar oder bei den nächtlichen Verhaftungswellen festgenommen worden.

Die Militärmachthaber und die Behörden äußerten sich zunächst nicht dazu.

Der AAPP zufolge sind bei dem harten Vorgehen des Militärs gegen die Proteste bislang mindestens 2000 Menschen festgenommen worden. Sie geht zudem davon aus, dass etwa 275 Demonstranten getötet wurden. Erst am Dienstag war ein siebenjähriges Mädchen nach Angaben ihrer Schwester erschossen worden. Dem UN-Kinderhilfswerk Unicef zufolge wurden seit Beginn der Proteste gegen den Putsch mindestens 23 Kinder getötet und mindestens elf schwer verletzt. Für diesen Mittwoch haben die Demokratie-Aktivisten zu einem stillen Generalstreik in Yangon aufgerufen.

Die Demonstranten fordern Demokratie sowie die Freilassung der festgesetzten De-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Eine Gerichtsanhörung Suu Kyis wurde nach Angaben eines Assistenten ihres Anwalts auf den 1. April vertagt. Es ist bereits die zweite Verschiebung. Ihr wird unter anderem Verstoß gegen die Importbestimmungen für Kommunikationsausrüstung vorgeworfen.

Suu Kyis Partei Nationale Liga für Demokratie (NLD) hatte bei der Wahl im November einen erdrutschartigen Sieg gefeiert. Das Militär erkennt diesen jedoch nicht an, da es nach seiner Darstellung Wahlbetrug gegeben haben soll. Nachdem die Wahlkommission die Vorwürfe zurückgewiesen hatte, entmachtete das Militär Anfang Februar die zivile Regierung. Seitdem kommt es regelmäßig zu Massenprotesten.