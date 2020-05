Milliarden-Steuerloch für Schleswig-Holstein

KIEL (dpa-AFX) - Schleswig-Holstein wird in diesem Jahr wegen der Corona-Krise voraussichtlich über eine Milliarde Euro weniger an Steuern einnehmen als ursprünglich geplant. Wie Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Dienstag mitteilte, geht die Prognose von einem Minus zum beschlossenen Haushalt von 1,2 Milliarden Euro aus./wsz/DP/mis