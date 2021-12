Milliardendeal: Glücksspielkonzern Flutter kauft italienischen Anbieter Sisal

DUBLIN (dpa-AFX) - Der irische Glücksspielkonzern Flutter will sein Geschäft in Italien mit dem milliardenschweren Kauf des Anbieters Sisal ausbauen. Der Kaufpreis liege bei gut 1,9 Milliarden Euro, teilte der im EuroStoxx 50 notierte Konzern am Donnerstag in Dublin mit. Verkäufer sei der Finanzinvestor CVC. Die Transaktion soll im zweiten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Der Zukauf sei Teil der Strategie, in allen regulierten Märkten eine führende Position einzunehmen.

Sisal erzielte mit rund 2500 Mitarbeitern in den zwölf Monaten bis Dezember einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) von 248 Millionen Euro - 58 Prozent davon erzielte Sisal mit Angeboten im Internet. Rund 90 Prozent des operativen Ergebnisses erwirtschaftete Sisal in Italien.

Flutter sitzt in Dublin und ist der weltgrößte Online-Anbieter von Sport- und Casinowetten. Das Unternehmen ist vor allem in Großbritannien, Irland und Australien vertreten, verdient sein Geld aber auch in Kontinentaleuropa und den USA. Flutter war früher unter dem Namen Paddy Power Betfair bekannt. Der Konzern betreibt Glücksspielmarken wie Paddypower, Poker Stars, Sky Bet und Betfair./zb/jha/