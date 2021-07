Milliardengewinn für Tesla, Dax schwächelt

Zum ersten Mal ist Tesla ein Milliardengewinn innerhalb eines Quartals gelungen. Die Aktie hat aber nur wenig zugelegt. An der Börse in Frankfurt hat der Dax nachgegeben. Die Gründe liegen am anderen Ende der Welt.

Zugehörige Wertpapiere: US88160R1014, DE0008469008, US2605661048, US6311031081