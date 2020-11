Millionär werden mit 1 € pro Tag? Das wäre ein Weg!

Es gibt sicherlich den einen oder anderen in unseren Foolishen Reihen, der das Ziel hat, Millionär zu werden. Und, ganz ehrlich: Warum auch nicht. Die Eins mit den sechs Nullen kann möglicherweise so einige Probleme lösen. Ob es beispielsweise die finanzielle Freiheit oder ein bequemer Ruhestand ist: Vieles erscheint möglich.

Die kniffligere Frage ist allerdings: Wie kann man Millionär werden? Grundsätzlich hat man beispielsweise mit 500 Euro pro Monat eine hervorragende Chance, sein Ziel zu erreichen. Aber ist es auch extremer möglich, beispielsweise mit lediglich einem Euro pro Tag? Lass uns ein wenig mit den Zahlen spielen und sehen, was möglich ist.

Millionär werden mit einem Euro pro Tag!

Um es zunächst sehr klar und deutlich zu formulieren: Ein Einsatz von lediglich einem Euro pro Tag, um Millionär zu werden, ist natürlich vergleichsweise gering. Wenn wir die Sparrate nehmen, kommen wir monatlich auf einen Betrag von ca. 30 Euro. Im Gesamtjahr hingegen auf 365 Euro. Selbst nach zehn Jahren sind das gerade einmal 3.650 Euro, die man als Einsatz mitgebracht hat.

Keine Frage: Was wir daher benötigen, ist einerseits Zeit. Deshalb gehe ich einfach mal von einer Zeitspanne von 45 Jahren aus, die möglicherweise ein ganzes Erwerbsleben umspannt. Aber selbst mit einer höheren, durchschnittlichen und trotzdem marktbreiten Rendite werden wir dieses Ziel kaum erreichen: Wenn wir durchschnittlich 8 % pro Jahr an Rendite generieren, so landen wir selbst nach 45 Jahren bei ca. 145.100 Euro. Bei 9 % Rendite pro Jahr sind es hingegen ca. 198.500 Euro. Definitiv keine schlechten Ergebnisse wenn wir bedenken, dass wir selbst lediglich 16.200 Euro über diesen Zeitraum gespart hätten. Doch die Million ist das nicht.

Wer Millionär werden möchte und dabei lediglich einen Euro pro Tag investieren will, der wird daher nicht auf ETFs setzen können. Eine höhere Rendite ist dafür erforderlich. Glücklicherweise verrät uns ein Sparplanrechner jedoch auch, eine wie hohe Rendite notwendig ist, um Millionär mit einem Euro über einen Zeitraum von 45 Jahren zu werden: Nämlich eine Durchschnittsperformance von ziemlich genau 14 % pro Jahr über einen derart langen Zeitraum.

Millionär werden: Ist das realistisch?

Eine Rendite von 14 % über einen Zeitraum von 45 Jahren, ist das realistisch? Es ist jedenfalls möglich: Warren Buffett, der Starinvestor hinter Berkshire Hathaway, hat mit einer cleveren Aktienauswahl über einen Zeitraum von über einem halben Jahrhundert eine Durchschnittsrendite von über 20 % pro Jahr erzielt. Damit ist das Orakel von Omaha nicht bloß Millionär geworden, sondern auch Milliardär. Trotzdem ist es schwierig, unter diesen Bedingungen Millionär zu werden.

Zumal eine Rendite von 14 % pro Jahr viel Aufwand erfordert. Der breite Markt wird hier doch vergleichsweise weit hinter einem gelassen. Vielleicht sollten Foolishe Investoren daher besser dazu übergehen, einen anderen Katalysator zu finden, um Millionär zu werden: Ein höherer Einsatz dürfte ein Mittel der Wahl sein, mit dem das Erreichen dieses Ziels realistischer werden könnte.

Mathematisch ist vieles möglich!

Letztlich sollten wir daher eines nicht vergessen: Mathematisch ist eigentlich nichts unmöglich. Wer den richtigen Hebel, sprich, die Rendite findet, der kann eigentlich alles erreichen. Beziehungsweise auch Millionär werden mit vergleichsweise geringen Einsätzen. Ob das allerdings auch realistisch ist, ist eine andere Frage. Aber, ja: Grundsätzlich kann man als Foolisher Investor Millionär werden mit einem Einsatz von lediglich einem Euro. Für viele dürfte es jedoch realistischere Wege geben.

