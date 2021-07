Mindestens 44 Tote und 67 Verletzte bei Großbrand auf Corona-Station im Irak

Nassirija (Reuters) - Bei einem Brand auf der Corona-Station eines Krankenhauses im Irak sind mindestens 44 Menschen ums Leben gekommen und mehr als 67 verletzt worden.

"Das wütende Feuer hat viele Patienten in der Coronavirus-Station eingeschlossen und die Rettungsteams haben Mühe, sie zu erreichen", sagte ein medizinischer Helfer in der Nacht zum Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Das Unglück habe sich in der Stadt Nassirija im Süden des Landes ereignet, teilten Gesundheitsbehörden und Polizei mit. Die Suche nach möglichen weiteren Opfern im al-Hussain-Krankenhaus werde fortgesetzt. Das Feuer sei unter Kontrolle gebracht, aber dichter Rauch mache es schwierig, einige der ausgebrannten Stationen zu betreten.

Ursache des Feuers sei nach ersten Erkenntnissen die Explosion einer Sauerstoff-Flasche gewesen. "Ich hörte eine schwere Explosion auf den Coronavirus-Stationen und dann breitete sich das Feuer sehr schnell aus", sagte Ali Muhsin, ein Mitarbeiter des Krankenhauses, der dabei half, verletzte Patienten aus dem Feuer zu retten.

Angehörige der Patienten versammelten sich vor dem Krankenhaus und stießen mit der Polizei zusammen. Zwei Polizeifahrzeuge wurden in Brand gesetzt, sagte ein Augenzeuge Reuters. Bereits im April kamen bei einem Feuer, das durch die Explosion eines Sauerstofftanks in einem Covid-19-Krankenhaus in Bagdad verursacht wurde, mindestens 82 Menschen ums Leben und 110 wurden verletzt.