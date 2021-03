Mindestens drei Tote und elf Verletzte bei Anschlag in Afghanistan

Kabul(Reuters) - Bei einem Sprengstoffanschlag in Afghanistan sind Behördenangaben zufolge mindestens drei Menschen getötet worden.

Mindestens elf Zivilisten seien zudem verletzt worden, als am Donnerstag eine Bombe am Straßenrand neben einem Bus mit afghanischen Regierungsangestellten in Kabul explodierte, teilten Behördenvertreter mit. Zunächst reklamierte niemand den Anschlag für sich.

Der Anschlag ereignete sich, während in Moskau die afghanische Regierung, die Taliban sowie weitere Länder - darunter die USA und Russland - zusammenkamen, um den Friedensprozess in der Krisenregion voranzutreiben.