Mindestens elf Tote bei Gebäudeeinsturz in Mumbai

Mumbai (Reuters) - Bei einem Einsturz eines Wohnhauses in der indischen Finanzmetropole Mumbai sind mindestens elf Menschen ums Leben gekommen.

Unter den Opfern befänden acht Kinder, teilten die regionalen Behörden in der Nacht zum Donnerstag mit. Das Unglück habe sich kurz vor Mitternacht ereignet, weitere acht Menschen seien verletzt in nahe gelegene Krankenhäuser gebracht worden. Die Behörden vermuten, dass noch mehr Personen in den Trümmern eingeschlossen sein könnten. Fernsehbilder zeigten Rettungskräfte, wie sie in den Trümmern nach Überlebenden suchten. In Mumbai kommt es während des Monsuns häufiger zu Gebäudeeinstürzen. Mittwoch war der erste Tag mit heftigen Regenfällen der beginnenden Monsunsaison in Indien.