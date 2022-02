SwissNeuroRehab, unter der Leitung des Universitätsspitals Lausanne, wird sich auf die Entwicklung eines neuen Behandlungsmodells für die Neurorehabilitation in sämtlichen Versorgungsbereichen, vom Krankenhaus bis in der häuslichen Umgebung, konzentrieren

MindMaze, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Therapien zur Rehabilitation und Versorgung im Bereich der Neurologie, gibt mit Stolz bekannt, dass mit SwissNeuroRehab, eine bisher noch nie da gewesene Arbeitsgemeinschaft in der Schweizer Neurorehabilitationsbranche, der Flagship-Preis von Innosuisse gewonnen wurde. Die SwissNeuroRehab-Gruppe wird den mit über 11,2 Millionen CHF (12,2 Mio. USD) dotierten Preis zum Aufbau eines hochmodernen, evidenzbasierten, wirksamen und effizienten Programms nutzen, bei dem digitale Therapeutika und Neurotechnologie entlang des gesamten Versorgungsspektrums integriert werden. SwissNeuroRehab ist das neueste Projekt innerhalb laufender Initiativen von MindMaze zur umfassenden Beteiligung an und Unterstützung von Grossprojekten zu Technologien und Hirnforschung. Bis heute hat sich das Unternehmen bereits an Forschungs- und Innovationsprojekten mit einem Gesamtbudget von über 90 Mio. USD beteiligt, mit denen durch interdisziplinäre Ansätze einige der komplexesten Problembereiche in der Neurologie gelöst werden sollen.

„Mit SwissNeuroRehab wollen wir neuartige digitale Therapieansätze zur Behandlung von neurologischen Erkrankungen, Schädigungen und Verletzungen testen“, sagte Dr. John Krakauer, Chief Medical und Scientific Advisor bei MindMaze. „Das Modell wird zunächst eine langfristige Lösung für erworbene neurologische Schädigungen im Schweizer Gesundheitswesen erbringen, aber mit der innovativen Zielsetzung, die dahinter steckt, können Lösungen entwickelt werden, die universal anwendbar sind. Wir freuen uns auf die Erprobung eines solchen verallgemeinerbaren Modells“, so Andrea Serino, Projektkoordinator von SwissNeuroRehab am Universitätsspital Lausanne.

Mit dem Flagship-Preis von Innosuisse sollen innovative transdisziplinäre Gemeinschaftsprojekte angeregt werden, um Herausforderungen für die Schweizer Wirtschaft sowie die Gesamtgesellschaft anzugehen. Das SwissNeuroRehab-Projekt wird über fünf Jahre hinweg mit einem Gesamtbetrag von über 11,2 Mio. CHF (12,2 Mio. USD) unterstützt, wovon 5,9 Mio. durch Innosuisse, und der Rest von den Partnern bereitgestellt werden. Im Rahmen des Projekts wird ein wirksames und effizientes Modell zur Neurorehabilitation im gesamten Versorgungsspektrum entwickelt und validiert. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Schlaganfällen, Schädel-Hirn-Traumata (SHT) und Rückenmarksverletzungen, von denen in der Schweiz allein jedes Jahr 15.000, 5.000 bzw. 150 Menschen, und weltweit jährlich Millionen von Menschen betroffen sind.

SwissNeuroRehab verfolgt ein patientenzentriertes Modell, das die klinischen, betrieblichen und wirtschaftlichen Anforderungen zur Behandlung körperlicher und kognitiver Störungen nach einem Schlaganfall, einem SHT oder einer Rückenmarksverletzung spezifiziert. Das Projekt zielt auf die Bereitstellung von therapeutischen Programmen ab, die einen Paradigmenwechsel bedeuten, indem sie digitale Therapien mit Neurotechnologie kombinieren. Diese Kombination soll anhand der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen Forschern, Klinikern und anderen Branchenspezialisten validiert und in den klinischen Alltag aufgenommen werden. Darüber hinaus wird anhand einer wirtschaftlichen Analyse ein Vergütungssystem für das neue Modell vorgeschlagen, und es werden neuartige Bildungsressourcen erstellt, die auf medizinische Fachkräfte, Patienten und Betreuungspersonen/Pflegepersonal abgestimmt sind.

SwissNeuroRehab bündelt neben MindMaze als dem wichtigsten Projektpartner im Bereich der Neurotherapie, die Fachkompetenz und das Wissen von vier Universitätsspitälern (Bern, Genf, Lausanne und Zürich), wichtigen Rehakliniken (Suva Bellikon, CRR Suva (Clinique romande de réadaptation) in Sitten, Krankenhaus Lavigny, Kliniken Valens und Rehaklinik Zihlschlacht), einem Verband von klinischen Institutionen (Plateforme-reha), klinischen Einrichtungen für stationäre Patienten (Cereneo-Zentrum für Neurologie und Rehabilitation in Zusammenarbeit mit dem Universitätsspital Zürich) und ambulanten Patienten (Swiss Réhabilitation, physiotherapeutische Kliniken und EMS Le Marronier), den beiden Eidgenössischen Technischen Hochschulen (EPFL und ETHZ), den Universitäten von Lausanne, Genf und Bern, der Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) und der Hochschule für Wirtschaft und Ingenieurwissenschaften des Kantons Waadt (HEIG-VD), Schweizer Unternehmen im Bereich der Neurorehabilitation (Hocoma, Lambda, MyoSwiss, ONWARD Medical), Branchenpartnern, die an digitalen Lösungen für Datenmanagement und -schutz arbeiten (CARA und Pryv) sowie Bildungsanbieter für Fachkräfte im Gesundheitsbereich (Espace Compétences) und Patienten (Medicol).

