Mineralbrunnen Überkingen-Teinach plant Dividendenanhebung

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0006614001) will für das Geschäftsjahr 2021 eine Dividende in Höhe von 0,50 Euro (Vorjahr: 0,30 Euro) je Stammaktie und in Höhe von 0,58 Euro (Vorjahr: 0,38 Euro) je Vorzugsaktie ausschütten. Damit soll die Ausschüttung um knapp 67 Prozent (Stammaktie) angehoben werden. Beim derzeitigen Börsenkurs von 15,00 Euro für die Stammaktie ergibt sich eine aktuelle Dividendenrendite von 3,33 Prozent.

Die Hauptversammlung wird am 14. Juli 2022 stattfinden. Bei einer signifikanten Veränderung der Lage behält sich das Unternehmen ausdrücklich vor, der Geschäftsführung einen geänderten Dividendenvorschlag zu empfehlen.

Der Bruttoumsatz der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe konnte im Geschäftsjahr 2021 auf insgesamt 138,1 Mio. Euro leicht gesteigert werden (Vorjahr: 136,2 Mio. Euro). Die Konzernergebniskennzahlen EBITDA und EBIT lagen bei 21,3 Mio. Euro (Vorjahr: 15,1 Mio. Euro) respektive 9,6 Mio. Euro (Vorjahr: 3,7 Mio. Euro). Unter dem Strich stand ein Konzernergebnis von 6,0 Mio. Euro nach 3,3 Mio. Euro im Vorjahr.

Für das Geschäftsjahr 2022 wird ein im Vergleich zum Vorjahr moderater Anstieg der Umsatzerlöse erwartet. Es wird für den Jahresabschluss der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA sowie für den Konzernabschluss ein EBITDA moderat über dem Niveau des Jahres 2020 (Konzern: 15,1 Mio. Euro, Jahresabschluss: 2,3 Mio. Euro) prognostiziert.

Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg ist ein regional fokussiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt (Mineralwasser und Fruchtsäfte). Das Unternehmen wurde am 17. Juli 1923 gegründet.

Redaktion MyDividends.de