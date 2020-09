Minister: Absage für NRW-Fußballspiele spätestens einen Tag vorher

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Die Entscheidung über die Genehmigung von Zuschauern bei Fußballspielen in Nordrhein-Westfalen soll künftig spätestens am Tag vorher entsprechend des Infektionsgeschehens fallen. Das sagte Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) am Mittwoch in Düsseldorf. Entscheidend sei zum Beispiel bei einem am Samstag angesetzten Spiel die Kennzahl vom Freitag. Ab dem Wert von 35 Neuinfizierten mit dem Coronavirus pro 100 000 Einwohnern in sieben Tagen wären Zuschauer damit verboten. Zuletzt waren beim Bundesliga-Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Werder Bremen wenige Stunden vor Anpfiff Fans ausgeschlossen worden./aus/DP/zb